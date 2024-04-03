Врач объяснил, зачем пить березовый сок

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов напомнил о полезных свойствах березового сока для организма. В этом напитке содержится масса полезных витаминов и веществ.

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«Этот природный напиток содержит множество полезных веществ: витамины C, B1, B2, B6, кальций, магний, марганец, аминокислоты и антиоксиданты. Их концентрация не очень велика, поэтому использовать сок как основной источник полезных веществ не рекомендуется», – отметил он.

По его словам, витамины группы С играют ключевую роль в укреплении иммунитета, а витамины группы B необходимы для полноценной работы нервной системы и здоровья кожи. Минералы, содержащиеся в березовом соке, помогают поддерживать баланс жидкостей в организме и улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Содержатся в этом напитке и аминокислоты, которые выводят из организма токсины и поддерживают обмен веществ.

Роман Иванов советует выпивать взрослым людям без хронических заболеваний не более 200–300 миллилитров сока в сутки. Больше пить не стоит, ведь в нем содержится сахар. Детям стоит выпивать не более 100–150 миллилитров березового сока в день. При этом отказаться от употребления напитка стоит людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и аллергиями, передает Life.ru.

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