Профессор перечислил факторы, влияющие на продолжительность жизни

Долголетие зависит от наследственности, экологической обстановки и привычек. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев.

«Продолжительность жизни в большинстве случаев зависит от образа жизни, на 20% от наследственности, ещё 20% даёт нам экология, а медицина со всеми достижениями едва переваливает за 10%. У японцев вредных привычек гораздо меньше, чем у европейцев, питание более рациональное, там преимущественно питаются рисом и морепродуктами, поэтому средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии ненамного выше, чем в Европе в развитых странах, допустим в Швеции».

В Венесуэле умер самый старый мужчина в мире. На 115-м году жизни скончался Хуан Висенте Перес Мора, сообщил президент страны Николас Мадуро. По информации газеты El Nacional, Перес Мора умер из-за респираторных осложнений.

4 февраля 2022 года венесуэльца внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого старого мужчину в мире. На тот момент ему было 112 лет 253 дня. Перес Мора родился 27 мая 1909 года и был девятым из десяти детей.