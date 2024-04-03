Сколько лестничных пролетов нужно подниматься каждый день

Лестничные пролеты, подъем по которым становится все более популярным видом физической активности, могут оказать значительное влияние на здоровье и физическую форму. Но сколько пролетов следует преодолевать ежедневно, чтобы получить максимальную пользу от этой активности? На этот вопрос в беседе с "Рамблером" ответил ведущий терапевт Клиники La Salute Игорь Спирин.

Врач заявил, что многие международные исследования по теме действительно доказывают, что регулярная ходьба по лестницам благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, снижает риск возникновения инфаркта и инсульта, нормализует вес, укрепляет мышцы и повышает их тонус, снижает риск остеопороза и даже снижает уровень холестерина в крови. Но все это касается тех людей, у которых нет проблем с ногами, а особенно – с коленными суставами, уточнил эксперт.

"Важную роль в ходьбе по лестницам играет постановка ноги, перенос корпуса и резкость исполнения движения. Отмечу, что бегать по лестницам – довольно рискованное занятие. Допустим, человек поставил ногу на ступеньку резко, быстро перенес на нее вес туловища, а при этом тело из-за неаккуратности совершенных движений отклонилось в сторону. И случилась травма – разрыв связок или мениска из-за неправильной нагрузки под неправильным углом", – объяснил Спирин.

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Поэтому специалист призвал беречь свои колени от ходьбы по лестницам тем, кому знаком хруст при приседании или сгибании, тяжесть, тянущие боли. Если есть хотя бы один из перечисленных симптомов, прежде чем начинать заниматься ходьбой по лестницам, стоит пройти проконсультироваться с врачом-ортопедом, резюмировал терапевт.

Для тех, кто все-таки решился на преодоление лестничных пролетов, существует определенная норма активности. Она может различаться в зависимости от вашего уровня физической подготовки, возраста, целей и общего здоровья. Но для начала можно установить цель выполнения 10-15 пролетов вверх и вниз ежедневно и постепенно увеличивать это число по мере улучшения физической формы. Если физическая форма хорошая, можно стремиться к выполнению 20-30 пролетов ежедневно или более.

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