Mriya resort & spa запускает медицинское партнерство c Московской клиникой s-med

2 апреля в центре Москвы на Патриарших прудах в ресторане Shiba состоялся пресс-завтрак, посвященный запуску медицинского партнерства между Mriya Life Institute и клиникой S-Med.

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Это событие дало старт совместному проекту известного курорта Mriya Resort & SPA (Ялта, Крым) и экспертных клиник S-Med (г. Москва). Теперь привычное премиальное санаторно-курортное оздоровление получает новое развитие. Благодаря партнерству будет сформирована комплексная программа, позволяющая максимально эффективно задействовать ресурсы курорта и клиник для повышения качества диагностических и оздоровительных процедур, создавая еще более благоприятные условия для конечного потребителя.

Совместный проект Mriya Resort & SPA и клиники S-Med, с помощью систем ранней диагностики и высокотехнологичного оборудования, позволит подготовить гостя к посещению курорта, включая предварительный обязательный иммунологический мониторинг. Это сделает результат от прохождения системной программы и всего курса оздоровления на территории Mriya Resort & SPA более эффективным, продолжительным и надежным для поддержания качества жизни и здорового долголетия.

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«Совместная работа Mriya Resort & SPA с S-Med, направлена в первую очередь на повышение удобства получения оздоровительных процедур нашими гостями. Гость не прервет лечение, начатое в клинике, а наоборот, дополнит его на курорте и снова сможет продолжить по возвращению домой. Такие проекты, когда партнеры дополняют услуги друг друга, важны для развития индустрии, это пример здорового партнерства, которое мы планируем масштабировать», - поделился Самвел Саруханян, генеральный директор Mriya Resort & SPA.

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Также в рамках масштабирования партнерства Mriya Resort & SPA планирует сотрудничество с Клиникой системной медицины GMT. «Сотрудничество с Mriya Resort & SPA представляется нам перспективным. Таким образом, поддерживается преемственность между клиниками и достигается максимальный результат в минимальные сроки», - Татьяна Талашкина, основатель Клиники системной медицины GMT.

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«В арсенале современной медицины много методик ранней диагностики и мониторинга, позволяющих не развиться заболеванию. Именно им посвящен марафон «Здоровое долголетие», который будет проходить в павильоне Сбера с 3 по 7 апреля в Москве на ВДНХ. Зачастую превентивные технологии с использованием методов ранней диагностики остаются без поддержки медицинской курортной профилактики, при всех возможностях восстановления сил и управления биологическим возрастом. Совместный проект имеет цель выстроить единую диагностическую систему перед посещением курорта. В результате гость получает адресную программу и не тратит лишнее время на диагностику, зная заранее рекомендации и план восстановления или оздоровления», – комментирует Труханов Арсений, руководитель Центра научно-исследовательской деятельности Mriya Resort & SPA.

В клинике S-Med, в самом центре Москвы, уже подготовлены программы базового обследования. Они включают иммунологический мониторинг (ЭЛИ-система), данные которых передаются специалистам медицинского подразделения Mriya Resort & SPА. ЭЛИ-мониторинг может отследить эффективность программ, сопровождать гостя и поддерживать его силы и здоровье на протяжении его трудовой деятельности в течении года.

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Партнерами завтрака стали:

The Act — бренд-производитель уходовой косметики из Ростова-на-Дону. В основе философии The Act лежит идея о радости тактильных ощущений и ценности времени, проведенного наедине с собой.

Aladdin Yuzu — саке премиум класса, в производстве которого используется экстракт экзотического цитрусового фрукта юдзу. Крепость 10%, употреблять охлажденным, рекомендуемая подача - бокал рокс со льдом или охлажденный винный бокал.

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