Сколько шагов в день нужно пройти, чтобы побороть лишний вес

Даже 10 тысяч шагов может быть недостаточно, если у вас есть генетическая предрасположенность к ожирению. Но обо всем по порядку! Ученые проанализировали данные о физической активности, состоянии здоровья и результаты генетических тестов более 3000 человек. В первую очередь исследователей интересовала связь между генетическим риском ожирения и количеством шагов в день, которое поможет его снизить.

У тех участников, кто проходил около 8 тысяч шагов каждый день в течение пяти с лишним лет, показатели ожирения увеличились на 13% в группе с самым низким генетическим риском и на 43% — в группе с высоким. Тогда ученые пришли к выводу, что это количество шагов бессильно перед наследственностью, и провели сложные расчеты. Исследователи вывели, что с предрасположенностью к полноте и высоким текущим индексом массы тела может потребоваться проходить около 14 500 шагов для борьбы с лишним весом.