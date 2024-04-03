В России запустили эксперимент по массовому похудению

Три региона - Ямал, Свердловская и Ульяновская области - стали участниками пилотного проекта по массовому избавлению жителей от лишнего веса. Проект так и называется "Сбрось лишнее", курирует его Минздрав РФ. А сама процедура проходит под строгим контролем врачей на местах.

Суть оздоровительного эксперимента в следующем. Специалисты набирают группу добровольцев с избыточной массой, тщательно их обследуют. Вручают каждому весы, тонометр, в телефон закачивается специальная программа, и доброволец отправляется домой худеть по разработанной для него индивидуальной программе. При этом он постоянно передает данные о параметрах своего здоровья врачам и поддерживает с ними связь дистанционно. Примерно раз в месяц худеющий приходит на прием к докторам лично для того, чтобы они могли убедиться вживую, как идет процесс. Причем участники проекта по их желанию могут скрыть то, что худеют, даже от друзей и знакомых. Участие может быть строго конфиденциальным, ведь дело как-никак деликатное.

Желающих обрести стройность набирается даже с избытком. Так, на Ямале, где основной площадкой проекта стал Надым, записалось больше 50 человек.

"Причем, обращаются даже семьями, - рассказывает заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова. - У нас на Севере проблема избыточной массы тела стоит острее, чем в других регионах. Морозы, люди стараются проводить больше времени дома, и как следствие - едят лишнее. По последним данным в автономном округе у 16 человек из ста лишний вес, и у 3,3 процента - ожирение".

Как отмечают и эксперты, и сами желающие похудеть, ценность проекта в том, что за всеми процессами следят специалисты. Увы, слишком много печальных случаев, когда в стремлении сбросить вес люди пускаются во все тяжкие: пьют опасные препараты, испытывают на себе "чудодейственные" диеты из Сети, и как итог -вынуждены потом годами лечиться.

К слову, аналогичный проект запускали пять лет назад в рамках только Ямала, и тогда из 50 участников за полгода с дистанции сошли только семеро, остальные успешно закончили испытания и значительно снизили свой вес. Некоторые на 13, 14 и более килограммов.