Офтальмолог рассказал о пользе чеснока для глаз

Чеснок можно использовать не только в качестве профилактики ОРВИ, но улучшить с его помощью здоровье глаз. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил офтальмолог Михаил Коновалов.

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По словам врача, в чесноке содержится аллицин. Он увеличивает количество оксида азота в крови — то есть сосуды расширяются, за счет чего улучшается кровоснабжение сетчатки.

Это благотворно сказывается на здоровье глаз, рассказал Коновалов.

Ранее офтальмолог Захарова рассказала, сколько времени можно проводить за экраном гаджетов. Также она рекомендовала использовать правила 20-20-20, суть которого заключается в том, чтобы после 20 минут работы за экраном делать 20-секундный перерыв, фокусируя взгляд на объектах, находящихся на расстоянии не менее 20 футов — приблизительно 6 м.

А по словам врача-офтальмолога высшей категории, к.м.н., доцента кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирины Лещенко, при прогрессирующей близорукости высок риск отслоения сетчатки.