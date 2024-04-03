Как наличие внуков влияет на состояние здоровья

Очаровательные улыбки внуков – одна из лучших наград для их бабушек и дедушек. Однако дело не ограничивается одной радостью от встречи. Терапевт Оксана Драпкина в своем телеграм-канале рассказала, как внуки помогают бабушкам и дедушкам оставаться здоровыми.

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Внуки помогают снизить риск развития деменции

Это связано с формированием новых нейронных связей. По словам Драпкиной, дети не дают пожилым скучать и предлагают игры, заваливают вопросами.

Внуки помогают увеличить физическую активность

Игры и прогулки с детьми – самый простой способ профилактики ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и саркопении. Если эти занятия проходят на свежем воздухе, то у людей увеличивается выработка витамина D, необходимого для укрепления костной ткани, поддержания нормальной работы нервно-мышечной, эндокринной и иммунной систем.

Внуки помогают снизить стресс

Объятия снижают уровень гормона стресса кортизола. Во время объятий повышается количество окситоцина, серотонина и дофамина, которые снижают чувство тревоги и нормализуют артериальное давление. По информации Драпкиной, даже простое наблюдение за забавными проделками детей позволяет расслабиться и поднять настроение.

Внуки снижают риск депрессии

На депрессию просто нет времени, все это время занимают внуки. Примечательно, что крепкая эмоциональная связь между бабушками, дедушками и внуками значительно снижала вероятность развития депрессии у обеих сторон.

Внуки позволяют избежать чувства одиночества

Социальная изоляция и одиночество – это факторы риска, которые почти на 50 % повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин.

Внуки повышают мотивацию к здоровому образу жизни

С появлением внуков пожилые люди начинают лучше следить за здоровьем. У человека начинается новый этап жизни, на котором есть смысл правильно питаться, больше двигаться, пить лекарства и проходить обследования.

Внуки продлевают жизнь

Кроме того, совокупность всех вышеперечисленных факторов оказывает благотворное влияние на продолжительность жизни. Бабушки и дедушки, которые часто проводят время с внуками живут в среднем на 3-5 лет дольше.

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