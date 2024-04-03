В чем польза бобовых

Диетолог Манакер рассказала о пользе бобовых
По словам диетолога Лорен Манакер, бобовые отличаются способностью снижать холестерин. Для того, чтобы добиться положительного результата, необходимо заменить всего 30 гр белковых продуктов на четверть стакана бобовых, рассказала врач в материале, опубликованном в Eat This, Not That!
Кроме того, это поможет обеспечить организм клетчаткой, магнием, медью и калием.
Также холестерин можно снизить с помощью грибов, которые богаты бета-глюканами и хитином.
Помимо прочего врач посоветовала обратить внимание на орехи макадамия. Они также помогают укреплять здоровье сердца, поскольку богаты жирами, похожими на те, которые содержатся в оливковом масле.
Благодаря такому составу, орехи снижают уровень холестерина, являются источником антиоксидантов и пищевых волокон, объяснила диетолог.
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