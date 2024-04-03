Диетолог заявила, что азиатские супы вызывают зависимость

Они низкокалорийны и «достаточно полезны» для организма. Тягу к подобной пище вызывает сочетание острого, кислого, сладкого вкусов.

© Говорит Москва

Повара при изготовлении таких блюд не используют «тяжёлые» ингредиенты. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Супы, за редким исключением, достаточно полезны для организма. Надо сказать, что супы, во-первых, дают чувство насыщения достаточно быстро, объём, если, конечно, эти супы низкокалорийные, а как раз супы восточной кухни, азиатской, действительно, низкокалорийные. Они не используют какие-то тяжёлые ингредиенты в виде мяса на кости и так далее. В отличие от наших популярных солянок, где копчение, обжаривание, зажарки — такого у них нет. С одной стороны, это хорошо. Многие люди хорошо переносят их остроту и ингредиенты. Даже есть лёгкая зависимость от таких блюд. Там сочетание острого, кислого, сладкого. Оно очень приятно раздражает наши рецепторы, и получается богатая палитра вкусов. Раздражает определённые зоны нашего мозга, и человек получает наслаждение».

Соломатина посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от азиатских супов.