Диетолог заявила, что азиатские супы вызывают зависимость: человек получает наслаждение
Они низкокалорийны и «достаточно полезны» для организма. Тягу к подобной пище вызывает сочетание острого, кислого, сладкого вкусов.
Повара при изготовлении таких блюд не используют «тяжёлые» ингредиенты. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.
«Супы, за редким исключением, достаточно полезны для организма. Надо сказать, что супы, во-первых, дают чувство насыщения достаточно быстро, объём, если, конечно, эти супы низкокалорийные, а как раз супы восточной кухни, азиатской, действительно, низкокалорийные. Они не используют какие-то тяжёлые ингредиенты в виде мяса на кости и так далее. В отличие от наших популярных солянок, где копчение, обжаривание, зажарки — такого у них нет. С одной стороны, это хорошо. Многие люди хорошо переносят их остроту и ингредиенты. Даже есть лёгкая зависимость от таких блюд. Там сочетание острого, кислого, сладкого. Оно очень приятно раздражает наши рецепторы, и получается богатая палитра вкусов. Раздражает определённые зоны нашего мозга, и человек получает наслаждение».
Соломатина посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от азиатских супов.
«Супы достаточно острые. Тут надо брать во внимание климат, общую санитарную обстановку, поэтому для многих народов такая острая еда привычна, они начинают питаться ей с детства. То есть слизистая компенсаторно утолщается, они вполне нормально переносят. Для человека не совсем подготовленного, пожилого, ребёнка, имеющие острые заболевания, хронические, связанные с повреждением слизистой желудучно-кишечного тракта: гастриты, язвы, панкреатиты, колиты. От таких супов нужно отказаться, дабы не испытывать потом неприятности, если идёт воспаление».