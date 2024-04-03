Зависимость от пиццы и чипсов схожа с алкогольной

Британский клинический психолог Джен Анвин рассказала изданию Daily Mail, что чаще всего у людей развивается зависимость от пяти типов ультра-обработанных продуктов — пиццы, шоколада, чипсов, печенья и мороженого. Избыток соли, сахара, консервантов и других добавок в составе такой пищи провоцирует зависимость по аналогии с никотином, алкоголем и наркотическими веществами.

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К ультра-обработанным продуктам относится еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей, искусственных ароматизаторов, большого количества сахара и соли.

При употреблении продуктов с такими добавками активизируются центры удовольствия в головном мозге. Это общий термин для ряда структур мозга, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения. Он также отвечает за влечения, соблазны и зависимости. Современные нейробиологи называют центры удовольствия «системой подкрепления».

Это значит, что простой пусть получения удовольствия при употреблении пиццы, шоколада, печенья и других ультра-обработанных продуктов «закрепится» в мозге. Аналогичным образом развивается зависимость от алкоголя, табака или наркотиков. При этом избавиться от пищевой зависимости бывает так же сложно несмотря на осознание причиняемого здоровью вреда.