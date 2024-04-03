Врачи прокомментировали совет есть пищу в правильном порядке

Одна из рекомендаций по питанию, которую сегодня можно встретить в открытых источниках – есть пищу в правильном порядке. Сначала следует есть овощи, затем белки и жиры, а углеводы оставлять на потом. Так можно уменьшить риски развития опасных заболеваний, например, диабета 2 типа. Соответствует ли это действительности – рассказали эксперты.

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Известно несколько научных исследований, посвящённых этому вопросу. Например, в 2023 вышел обзор исследований, подтверждающих, что у людей, которые оставляли продукты, богатые углеводами, на конец приёма пищи, после овощей и белков, уровень глюкозы в крови был существенно ниже, чем у тех, кто начинал еду с углеводов.

В 2019 году учёные проводили эксперимент с участием 15 человек. Они ели курицу-гриль без кожи, салат и чиабатту в разной последовательности в три разных дня. До еды и после им замеряли уровень глюкозы в крови. Оказалось, что, когда участники ели курицу и салат перед хлебом, скачки глюкозы в крови после еды были на 46% ниже, чем, когда они начинали с хлеба.

Барбара Эйхорст, вице-президент программ здравоохранения Американской диабетической ассоциации, полагает, что людям с диабетом 2 типа или преддиабетом имеет смысл есть овощи и белки в первую очередь, поскольку, в отличие от углеводов, они не усваиваются быстро и не вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови.

При этом, по словам экспертов, здоровым людям не обязательно таким образом контролировать уровень глюкозы в крови.

«Правильно функционирующий организм нормализует уровень глюкозы в крови в течение нескольких часов после еды», – говорит доктор Виджая Сурампуди, эндокринолог из UCLA Health.

Однако, можно учесть, что откладывание углеводов на конец приёма пищи может повлиять на то, что человек насытится овощами и белком и съест меньше простых углеводов, которые, как известно, содержат меньше питательных веществ, но больше калорий.

Резюме экспертов таково: последовательность приёма продуктов является одной из многих стратегий здорового питания, но слишком беспокоится об этом не стоит. Есть люди, для которых диетические тенденции вызывают беспокойства и дискомфорт – и это не идёт им на пользу. Тому, кому легко соблюдать такой порядок – можно это делать. Но гораздо важнее сам факт приёма овощей и других богатых важными микроэлементами и витаминами продуктов, чем очередность их употребления.