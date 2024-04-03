Как защититься от клещей

Защититься от клещей, а, следовательно, и от клещевых инфекций поможет максимально закрытая одежда, головные уборы, противоклещевые репелленты и частые самоосмотры при походах на улицу и природу.

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Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров. При этом, по словам специалисты, спреи от насекомых здесь не спасут.

«От клещевого энцефалита необходимо заранее сделать прививку, если человек живёт или планирует посетить эндемичный район, – советует специалист. – Но о вакцинации следует позаботиться заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможного столкновения с клещами».

Пик активности самых опасных клещей, это май-июнь, напомнил кандидат наук, а также грибной сезон, который длится с августа по сентябрь.

«Однако просыпаются клещи уже в марте – начале апреля, как только сходит снег. Они ползают по земле, траве, цепляются за шерсть животных и одежду людей. Поэтому риск укусов сохраняется с марта по октябрь», – предупредил Сахаров.

Он также рассказал, что всего клещи переносят около 50 инфекций как вирусного, так и бактериального происхождения.

«Наиболее опасные – клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз и риккетсиоз. Поэтому очень важно заблаговременно обезопасить себя и своих близких от этих кровососущих паразитов», – резюмировал специалист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», первые клещи появились на природных территориях Москвы из-за тёплой погоды.