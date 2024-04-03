Чем полезен молочный улун

Эксперт рассказала о пользе молочного улуна
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что любой вид чая полезен для организма человека. Его сорта отличаются друг от друга лишь местом сбора и степенью ферментации. Например, черный чай более ферментированный, а зеленый — менее. Соломатина уточнила, что улун обладает средней ферментацией. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».
Диетолог считает, что постоянно употребляя молочный улун возможно продлить жизнь. Современные люди живут под влиянием агрессивной окружающей среды, в связи с чем количество свободных радикалов в организме растет. Эксперт отмечает - молочный улун может сдержать их образование. Таким образом можно продлить жизнь на пять лет.
В таком чае много антиоксидантов - в большом количестве там содержится полифенол, который предохраняет от развития дегенеративных заболеваний, связанных с повышенной активностью свободных радикалов. Так, улун предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, в чае есть теанин - фермент, который одновременно бодрит и успокаивает, заключила диетолог.