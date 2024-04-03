Чем полезен молочный улун

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что любой вид чая полезен для организма человека. Его сорта отличаются друг от друга лишь местом сбора и степенью ферментации. Например, черный чай более ферментированный, а зеленый — менее. Соломатина уточнила, что улун обладает средней ферментацией. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

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Диетолог считает, что постоянно употребляя молочный улун возможно продлить жизнь. Современные люди живут под влиянием агрессивной окружающей среды, в связи с чем количество свободных радикалов в организме растет. Эксперт отмечает - молочный улун может сдержать их образование. Таким образом можно продлить жизнь на пять лет.

В таком чае много антиоксидантов - в большом количестве там содержится полифенол, который предохраняет от развития дегенеративных заболеваний, связанных с повышенной активностью свободных радикалов. Так, улун предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, в чае есть теанин - фермент, который одновременно бодрит и успокаивает, заключила диетолог.