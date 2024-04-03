В регионах зафиксированы первые укусы клещей

Как только начинает таять снег и появляются проталины, "просыпаются" и выходят на охоту иксодовые клещи. Первые укусы уже зафиксированы в Петербурге, Омской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях, Алтайском крае и еще 15 регионах.

© Российская Газета

Сезон активности клещей продолжается до сентября-октября, до первых заморозков. Причем встретить их можно не только в диком лесу или поле, но и в зоне отдыха в городской черте, парке, на кладбище, на собственной даче. О мерах профилактики по просьбе "РГ" напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, обычно наблюдаются два пика обращений к врачам по поводу присосавшегося клеща.

Первый приходится на Пасху и майские праздники, когда люди едут на природу, посещают кладбища и открывают дачный сезон.

Второй наступает в конце августа - сентябре, в разгар грибного сезона. Но это никак не связано с активностью клещей - они ищут пропитание в течение всего теплого сезона.

О клещевом энцефалите наслышаны все. Но клещи могут заразить и другими инфекциями. Например, в Центральной России чаще можно заболеть боррелиозом (болезнью Лайма), реже встречаются моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. Наиболее опасен энцефалит. Прошлым летом от него умер 17-летний хоккеист, чемпион России среди юниоров Евгений Хвалько - его укусил клещ. Всего же каждый год регистрируется до 30 летальных исходов. Боррелиоз и другие инфекции протекают легче, но и они надолго выводят из строя.

Уже зафиксированы первые укусы клещей

Потому так важно, отправляясь на природу, надевать высокую обувь, защитную одежду, плотно прилегающую к горлу, и головной убор. Обязательно во время прогулки и вернувшись домой несколько раз осмотреть себя и близких, чтобы вовремя увидеть и снять клеща еще до присасывания.

Если клещ присосался, его надо извлечь, лучше обратившись к врачу, и отправить на анализ.