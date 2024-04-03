Названа жирная еда, отказ от которой губителен для сердца

Медики объяснили, почему не стоит отказываться от пищи с ненасыщенными жирами. Они крайне важны для поддержания нормальной "текучести желчи" и выведения ее в кишечник. Нарушение этого процесса отражается на работе всего организма. Не стоит исключать жирную рыбу, льняное масло, грецкие орехи и прочие полезные жиры ради похудения, предупредили врачи.

© Российская Газета

Такая еда не только поддерживает "текучесть желчи", но и участвует в синтезе гормонов, оптимизирует обмен веществ, способствует правильной работе мозга и сердца, пишет в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова.

По словам врача, исключать жиры - "полное безрассудство".

"Важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе и восполнять дефициты", - отметила она.

Терапевт подчеркнула, что не стоит путать полезные ненасыщенные жиры с трансжиром. Последнего много в полуфабрикатах, фастфуде, маргарине, попкорне, магазинном печенье. Такая еда увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, провоцирует появление злокачественных опухолей.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова предостерегла в своем Telegram-канале от употребления обезжиренных молочных продуктов.

"В большинстве случаев природные жиры куда полезнее. Да и кальций из обезжиренных продуктов усваивается хуже", - отметила она, добавив, что в обезжиренной молочке можно встретить массу лишнего - загустители, эмульгаторы и другие вредные добавки.

Жиры высокого качества необходимы для здоровья мозга, сердца, сосудов, производства большинства гормонов и многих других целей, ранее отметила кардиолог Ольга Бокерия. По ее словам, полезные жиры присутствуют в рыбе, грецких орехах, семенах, включая семена подсолнечника и кунжут, а также в некоторых видах мяса (главное, знать меру).