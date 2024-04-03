Диетолог назвала возможные опасности кофе для организма

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова призвала любителей кофе отказаться от избыточного употребления напитка. Об этом пишут "Известия".

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По словам Мещеряковой, употребление более двух чашек кофе в день способно привести к обезвоживанию организма, а вместе с жидкостью из организма выходят минералы и водорастворимые витамины (В и С). Витамины группы В также теряют активность, вступая в реакцию с компонентами кофе, например, танинами.

Врач добавила, что потребление менее 1 — 1,5 литра воды в день считается хроническим обезвоживанием, что способствует снижению уровня метаболизма. Кроме того, снижается скорость и качество усвоения здоровой пищи, а вместе с ней и витаминов, минералов и ферментов.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что на завтрак не рекомендуется есть жареные, рафинированные, острые и копченые продукты.