Врач перечислил самые эффективные способы увеличить приток крови к члену и улучшить половую жизнь

Для эрекции необходим естественный приток крови к половому члену, и в этом не всегда помогают различные лекарства. Вот какие методы являются более безопасными.

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Делайте аэробные упражнения. Обзор нескольких исследований показал, что 40 минут умеренных и интенсивных аэробных упражнений четыре раза в неделю помогают мужчинам уменьшить эректильную дисфункцию. Спустя полгода эти же упражнения помогли решить проблемы с эрекцией у мужчин с ожирением, гипертонией (высоким кровяным давлением), метаболическим синдромом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и недостатком физической активности. Подобные упражнения включают езду на велосипеде, спиннинг, бег, танцы, степ-аэробику, плавание, пеший туризм.

Укрепляйте тазовое дно. Слабое тазовое дно может уменьшить приток крови к половому члену. Поможет избавиться от этой проблемы упражнение Кегеля.

Придерживайтесь питательной диеты. Она должна содержать много цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и нежирного мяса, а также в ограниченном количестве продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. Исследование, в котором приняли участие более 21 000 мужчин, показало, что участники, соблюдавшие средиземноморскую или альтернативную диету по индексу здорового питания 2010 года, имели меньшую вероятность развития эректильной дисфункции.

Учитесь справляться со стрессом. Беспокойство и стресс могут повлиять на сексуальную функцию. Исследования показывают, что длительные периоды стресса или тревоги повышают уровень кортизола, гормона стресса, который может снизить уровень тестостерона и привести к эректильной дисфункции. Вы можете попробовать такие способы, как медитация, дыхательные упражнения, йога, иглоукалывание.

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Откажитесь от курения. Исследования показывают, что развитию эректильной дисфункции могут способствовать и электронные сигареты.

Ограничьте потребление алкоголя. Недавнее исследование показало, что у участников с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, значительно улучшилась эректильная функция после месяца воздержания от спиртного.

Принимайте добавки. Исследования показывают, что L-аргинин, гинкго билоба и йохимбе могут улучшить вазодилатацию (открытие кровеносных сосудов для улучшения кровотока). Это может помочь увеличить приток крови к члену. Расслабляющим эффектом обладает также женьшень.

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