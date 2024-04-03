Почему гречишный чай так полезен

Большинство россиян привыкли пить чёрный или зелёный чай, обходя стороной гречишный. И зря, ведь о его пользе можно сказать немало. Готовится такой напиток из обжаренных семян гречихи татарской, которая растёт в юго-западной части Китая. А гречиха, между прочим, — одна из самых полезных зерновых культур. Рассказываем всё о пользе гречишного чая.

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Польза

Эксперты Роскачества рассказали, что гречишный чай полезен для сердца и сосудов, так как содержит калий и рутин. Первый помогает улучшить работу мышц сердца, снизить давление и предотвратить отложения кальция на стенках сосудов. Рутин, в свою очередь, помогает держать под контролем уровень «плохого» холестерина в крови.

Пользу гречишный чай несёт и для нашего ЖКТ. Клетчатка в его составе улучшает работу кишечника и снижает риски запоров. Вот чем ещё полезен напиток:

защищает мозг от воздействия свободных радикалов благодаря содержанию флавоноидов; улучшает настроение и помогает справляться со стрессом благодаря содержанию магния, кальция и триптофана.

Чай можно пить даже беременным, ведь в нём есть фолиевая кислота, антиоксиданты, калий и магний. А ещё он обладает противовоспалительными свойствами.

Вред и противопоказания

Не стоит пить такой чай тем, у кого есть индивидуальная непереносимость или склонность к образованию камней в почках. Не лучшим образом напиток сочетается с препаратами от повышенной свёртываемости крови. Также гречишный чай противопоказан при: панкреатите, гастрите, язве, холецистите.

Можно ли гречишный чай детям

Детям, если у них нет аллергии, гречишный чай можно давать начиная с 1 года. Начинать лучше с одной чайной ложки, постепенно наращивая объём до 50 мл к двум годам. Малышам в возрасте 3−6 лет лучше давать не более 100 мл напитка в два приёма. Угощать ребёнка полным стаканом чая (около 200 мл) лучше ближе к 10 годам.

Как приготовить гречишный чай

Одну или две ложки обжаренной гречихи (из расчёта на 1 литр) нужно залить кипятком и оставить настояться на 5−10 минут. Затем жидкость нужно процедить и добавить мёд, имбирь, лимон или мяту по вкусу.

О том, какой чай поможет заменить энергетики, «Секрет» рассказал в этом материале.