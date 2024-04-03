Зачем звезды окунаются в ледяную ванну и правда ли это полезно для здоровья

Новое видео основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова, в котором он показал, как в одних плавках погружается в ванну с ледяной водой, в сети моментально высмеяли в мемах — как и другие публикации, в которых предприниматель неизменно предстает с обнаженным торсом. Однако такой метод — вовсе не изобретение Дурова. Купанием в ледяной воде увлекаются многие известные актеры, музыканты и блогеры. Считается, что экстремальные водные процедуры помогают сохранить молодость и красоту. Ради чего знаменитости лезут в холодную воду, почему тема закаливания окружена мифами и заблуждениями и что об этом думает наука — в материале «Ленты.ру».

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Как появился тренд на ледяные ванны

Павел Дуров и раньше говорил, что строго придерживается здорового образа жизни: не пьет, не курит, не ест красное мясо, предпочитает уединение и активно наращивает мышечную массу. Поэтому, когда в истории его Telegram-канала появился видеоролик с погружением в ледяную воду, подписчики рассудили, что миллиардер обзавелся очередной оздоровительной привычкой, тем более что среди знаменитостей подобное увлечение — не редкость. Брэдли Купер, Джош Бролин, Джастин Бибер, Леди Гага, Мадонна, Кортни Кардашьян и многие другие тоже рассказывали, что любят погружения в экстремально холодную воду.

Несколько минут со льдом в воде с температурой ноль градусов — лучший способ начать день Павел Дуров основатель «ВКонтакте» и Telegram

Среди богатых и знаменитых ледяные ванны стали популярны совсем недавно, однако терапия холодом практиковалась веками. Гиппократ в IV веке до нашей эры использовал холод для снятия боли, в Древнем Риме с помощью льда боролись с лихорадкой, а в России и Скандинавских странах обливания холодной водой, особенно после бани, традиционно считаются полезными для души и тела.

На Западе тренд на оздоровление холодом возник несколько лет назад во многом благодаря усилиям спортсмена-экстремала Вима Хофа. Наиболее яркий момент в его карьере произошел в 2011 году, когда он просидел в наполненном льдом резервуаре почти 130 минут. Так Хоф попал в Книгу рекордов Гиннесса, а затем запатентовал авторскую технику закаливания, начал продавать ее и построил успешную велнес-империю.

Сегодня этот метод имеет сотни тысяч последователей по всему миру, о нем снимают документальные фильмы, его пользу изучают в университетах. На сайте Хофа, где продают методику, утверждается, что погружения в холодную воду помогают взять под контроль разнообразные процессы в организме и таким образом улучшить общее состояние здоровья.

Со временем погружение в холодную воду улучшает кровообращение в сердечно-сосудистой системе, уменьшает воспаление мышц и способствует снижению веса Wim Hof Method

Плюсы холода для тела

Уменьшает боль

Когда человек погружается в ледяную воду, кожа и тело остывают, сосуды сужаются, и, чтобы согреться, организм направляет всю кровь к сердцу. В этот момент человек непроизвольно делает глубокий вдох, начинает дрожать и испытывать неприятное покалывание в пальцах рук и ног. Когда он выходит из воды, сосуды в теле вновь расширяются, а поток крови устремляется обратно к тканям, насыщая мозг, легкие, мышцы кислородом и полезными веществами.

Ряд исследований подтвердил, что этот процесс помогает уменьшить боль и воспаление в мышцах, например, после тяжелой и изнурительной тренировки. Правда, другое исследование показало, что такого же эффекта можно добиться с помощью воздействия тепла — например, в сауне или бане.

Повышает настроение и внимательность

Ледяная вода дает невероятный прилив бодрости и сил, Канаде Франсуа Хаман, который два десятилетия изучал воздействие холода. Он объяснил, что внезапное падение температуры вызывает сильнейший стресс и всплеск гормонов адреналина, норадреналина и кортизола. Вскоре к этому гормональному коктейлю прибавляется дофамин, дающий ощущение эйфории.

«Тело буквально считает, что получило новую жизнь. Вы чувствуете себя невероятно энергичным», — заверил профессор.

Улучшает качество кожи

Врач-косметолог Софи Шоттер отметила, что купание в холодной воде усиливают кровообращение, а это улучшает доставку кислорода и микроэлементов к коже. Благодаря этому цвет лица становится сияющим и здоровым.

«Холод также вызывает сужение пор и временно разглаживает кожу. Еще он помогает снять отечность лица и уменьшить воспаление от кожных заболеваний, таких как акне», — утверждает врач.

Помогает похудеть

Наконец, воздействие холода помогает избавиться от лишних килограммов, утверждает Шоттер. По ее словам, происходит это не сразу, но со временем в организме трансформируется жировая ткань, снижается резистентность к инсулину и ускоряется метаболизм. Это позволяет быстрее терять вес и поддерживать себя в форме. Правда, Шоттер предупредила, что ее слова основываются на наблюдениях, но официальная наука их не подтверждает.

Убедительных доказательств пользы холода нет

О пользе закаливания обычно говорят как о подтвержденном и давно известном факте, однако это не так. Франсуа Хаман подтвердил, что нет достоверных доказательств того, что обливания холодной водой, к примеру, укрепляют иммунитет.

«На самом деле совершенно не ясно, может ли холод уменьшить воспаление и способен ли он улучшить работу иммунной системы. Вообще, измерить изменения в иммунитете не так просто», — говорит врач.

Он добавил, что сегодня в медицине нет достаточных исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть версии об оздоровительном эффекте холода.

Джеймс Б. Мерсер, профессор Арктического университета Норвегии, который исследует воздействие холода, также отметил, что сегодня нет научных данных, которые могут подтвердить или опровергнуть оздоровительный эффект низких температур. По его словам, исследования, на которые обычно ссылаются сторонники закаливания, имеют серьезные ограничения: в них высока вероятность ошибки или слишком мало участников. А в некоторых положительный эффект вообще не доказан.

Многие преимущества могут появляться не из-за холодной воды, а благодаря таким факторам, как активный образ жизни, социальное взаимодействие, прогулки на природе, здоровое питание и позитивный настрой Джеймс Б. Мерсер профессор Арктического университета Норвегии

Тем не менее профессор убежден, что нельзя игнорировать подтвержденный практикой положительный опыт миллионов людей. Он предположил, что, по всей видимости, воздействие холодной воды все-таки запускает в теле процессы, которые укрепляют организм, по крайней мере до тех пор, пока человек регулярно закаляется.

Для кого холод смертельно опасен

При погружении в ледяную воду есть несколько потенциально опасных для жизни сценариев: переохладиться, утонуть, получить инфаркт или инсульт. Врач-терапевт клиники «Хадасса» в Сколково (ГК «Медскан») Ирина Ярцева уточнила, что особенно осторожными надо быть тем, кто раньше не закалялся. По ее словам, неподготовленный организм может не справиться со стрессом, что приведет к трагедии.

«Помните, был случай: девушка нырнула и ушла под лед, она даже не пыталась выплыть. Скорее всего, она не медленно заходила в ледяную воду, а нырнула. В этот момент у нее произошла рефлекторная остановка дыхания, а когда она пришла в себя, вероятно, была уже глубоко подо льдом и не смогла вынырнуть», — рассказала врач.

Остановка дыхания — не единственная опасность экстремальных погружений в воду. Профессор Майк Типтон из Лаборатории экстремальных сред Портсмутского университета (Великобритания) предупредил, что шок от холода приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и закрытию периферических кровеносных сосудов.

«Это все равно что выключить все радиаторы и одновременно включить отопление. Повышается кровяное давление, а это опасно для гипертоников», — объяснил профессор.

Ученый также предупредил, что не рекомендуется нырять в холодную воду с головой. По его словам, оказавшись под водой, тело получает противоречивые сигналы: оно должно одновременно ускорить и замедлить кровоток.

«В большинстве случаев это безвредно, но людям с заболеваниями сердца это грозит серьезными осложнениями», — считает Типтон.

Ярцева отметила, что воздействие холодной воды может спровоцировать инсульт у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, имеющих заболевания сосудов и сердца. Противопоказаниями для ледяных ванн также являются воспалительные заболевания, ОРВИ, бронхит, пневмония, гайморит и любой воспалительный процесс в организме — цистит, простатит, пиелонефрит и так далее. Беречься от перепадов температур нужно людям с бронхиальной астмой, неконтролируемым диабетом и артериальным давлением, заявила терапевт.

Стоит ли закаляться и как это делать правильно

Ярцева убеждена, что если человек здоров и считает, что терапия холодом приносит ему пользу, то он может заниматься ею без каких-либо ограничений. По ее мнению, метод безопасен и вреда от него точно не будет. Главное правило — закаляться с умом. Например, не нужно сразу лезть в ванну со льдом в надежде побыстрее оздоровиться и помолодеть. Лучше идти к этому постепенно.

«Сначала включите теплый душ, потом слегка прохладный. С каждым днем немного увеличивайте разницу температур как в плюс, так и в минус. Важно не просто приучить тело к холоду, нужно научить его адаптироваться к резким изменениям», — считает Ярцева.

Врач добавила, что проще привыкать к холоду летом, начиная, например, с ежедневного купания в открытом водоеме.

«В идеале надо найти озеро или речку рядом с домом или дачей и каждый день в нее окунаться. Продолжать надо и когда лето закончится, а температура воды и воздуха станет ниже. Таким образом со временем вы привыкните к холоду и сможете принимать ванны со льдом или купаться зимой в пруду», — считает Ярцева.

Даже приучив организм переносить холод, в ледяной воде нельзя оставаться дольше двух-пяти минут. После этого времени негативные последствия превышают любые возможные плюсы. Кроме того, Хаман предупредил, что терапия холодом сама по себе практически бесполезна. Чтобы ощутить результат, нужно комплексно заботиться о здоровье — высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе.