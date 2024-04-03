Перечислены лучшие привычки для поддержания мозга в хорошей форме с возрастом

Нейробиолог Кристиан Джарретт рассказал, что можно сделать для предотвращения снижения когнитивных функций в старости.

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Мозг обычно завершает своё развитие к 20 годам. После этого происходит постепенное замедление когнитивных функций. Поэтому так важно как можно раньше задуматься о поддержании здоровья мозга в норме.

Оставайтесь умственно активными. Существует такое понятие, как когнитивный резерв. Он представляет собой способность мозга адаптироваться к старению или болезни. Если у человека высокий когнитивный резерв, то даже если у него обнаруживаются некоторые биологические маркеры болезни Альцгеймера, вполне возможно, что он всё равно будет хорошо справляться с тестами на умственные способности, продуктивность. Помочь в этом могут такие виды деятельности, как чтение, игра на музыкальных инструментах или пение, решение сложных головоломок, изучение иностранного языка и путешествия.

Общайтесь. Социальная изоляция считается сновным фактором риска развития деменции. Об этом говорится в новом исследовании, проведённом учёными из Университета Гронингена. По возможности ищите себе компанию и общайтесь вживую.

Оставайтесь физически активными. Чем лучше состояние вашей сердечно-сосудистой системы, тем крепче и здоровее будет ваш мозг. Также малоподвижный образ жизни и ожирение связаны с более быстрым снижением когнитивных функций и повышенным риском возникновения деменции. Вы даже можете просто больше ходить, подниматься по лестнице и т. п.

Хорошо питайтесь. Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться средиземноморской диеты. Она включает множество фруктов, овощей, бобовых (таких как чечевица, фасоль и горох), орехов, круп и оливкового масла, но при этом мало мяса, насыщенных жиров. Если для вас такое слишком утомительно, то хотя бы съедайте в день дополнительный фрукт и избегайте слишком большого количества готовых блюд из супермаркета.

Оставайтесь любопытными. Люди, которые имеют более высокий показатель открытости опыту, как правило, более сообразительны и имеют меньший риск развития деменции. Об этом заявила команда учёных из Университета Джорджии. По их словам, «более высокая открытость опыту связана с лучшей психомоторной скоростью, когнитивной гибкостью и рабочей памятью у пожилых людей с депрессией и без депрессии». Для этого вы можете специально искать что-то, что вызывает у вас трепет, путешествовать в незнакомые и экзотические места, наслаждаться расширяющим кругозор культурным опытом.

Мыслите позитивно. Всё больше исследований показывают, что отношение человека к старению может повлиять на состояние его нервной системы. Если вы ждёте, что станете со временем медлительным и забывчивым, то это вполне может сбыться.

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