Прыщи на голове в волосах: причины и что с ними делать

Прыщи на голове в волосах, особенно с гнойным или красноватым содержимым, чаще всего появляются в зимнее время года и могут быть признаком фолликулита, акне, стригущего лишая или псориаза. О причинах их появления и способах борьбы редакция портала INC-News.ru поговорила со специалистами: врачом дерматологом и доктором токсикологом.

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Подкожный или гнойный прыщ, появившийся на волосистой части головы, чаще всего является следствием несоблюдения гигиенических норм. Обычно это связано с ношением головных уборов из искусственных материалов, которые не отводят влагу от поверхности головы и не обеспечивают достаточной вентиляции.

Тепло и влага способствуют размножению бактерий, а также повышенной активации потовых и сальных желез. Это приводит к накоплению слишком большого количества кожного сала в порах кожи и их закупорке.

Причины появления прыщей на коже головы

Врач-дерматолог сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN.RU Мария Константинова выделяет следующие основные причины, которое приводят к появлению данной проблемы:

- Прыщи появляются при нарушении гормонального фона; при проблемах с ЖКТ; как следствие воспаления, вызванного жизнедеятельностью грибков или вредоносных бактерий; в результате развития себореи и акне, а также при хроническом стрессе. Причина может крыться также в аллергической реакции. В этом случае достаточно прекратить контакт с аллергеном и принять антигистаминные препараты.

- Если пользоваться средствами, которые не подходят по типу кожи, то существует вероятность получить дерматологические осложнения. Регулярное применение таких средств нарушает рН кожи и отрицательно сказывается на работе сальных желез. Также не рекомендуется использовать чаще, чем рекомендовано различные пилинги для кожи головы. Организм попытается восстановить защитный слой и усилит выработку себума. Он будет смешиваться с отмершими чешуйками кожи, и закупоривать фолликулярные устья. Место закупорки идеально для жизни клещей и бактерий, в результате на коже формируются прыщи. Такой же эффект можно получить, если часто мыть голову горячей водой и использовать фен на высокой температуре – все это повышает активность сальных желез.

- У женщин появление прыщей может быть связано с овуляцией, в это время увеличивается количество высыпаний на коже. Также причиной может стать прием оральных контрацептивов.

- Погрешности в питании, излишек жареной и жирной пищи в рационе, а также такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем и курение, ношение синтетических головных уборов можно рассматривать в роли провоцирующих факторов.

Помимо этого, доктор токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов, отмечает, что данная проблема может также возникнуть при слишком тщательном уходе за кожей головы, особенно с применением средств с пилинговой составляющей:

"Длительное и частое применение средств глубокой очистки или шампуней-пилингов также не приведет ни к чему хорошему и только усугубит проблему. Эпидермис произведет еще больше сального секрета, чтобы защититься от пересушивания кожных покровов. Смешавшись с чешуйками кожи, произойдет процесс закупоривания устьев фолликулов, на фоне чего начнется выпадение волос или возникнут серьезные высыпания".

Не стоит недооценивать первые прыщи, появляющиеся на коже головы. Несоблюдение надлежащего ухода, а в более серьезных случаях и дерматологического лечения, может способствовать выпадению волос, облысению и даже обширному воспалению.

Прыщи на голове у ребенка

Маленькие прыщики на коже головы могут появляться на коже очень маленьких детей, в том числе младенцев. Сопутствующим симптомом иногда является зуд. В большинстве случаев прыщи являются результатом аллергической реакции на шампунь.

Поэтому рекомендуется использовать гипоаллергенную дермокосметику, не содержащую раздражающих веществ, SLS, парабенов, искусственных отдушек, красителей и консервантов.

Могут ли занятия спортом спровоцировать появление прыщей в волосах?

"При интенсивных занятиях спортом человек много потеет, а теплая и влажная среда – идеальное место для развития вредоносных микроорганизмов. Поэтому спортсменам следует больше внимания уделить личной гигиене", — отмечает врач-дерматолог.

Способы борьбы с прыщами на голове

Существует множество способов избавиться от прыщей на коже головы. Дерматологи рекомендуют шампуни с такими ингредиентами, как кетоконазол или циклопирокс. Хорошие результаты дают препараты с салициловой кислотой и оксидом цинка.

Прежде чем наносить их на кожу, важно убедиться, что перечисленные активные ингредиенты не вызывают аллергических реакций.

Домашние средства от прыщей на голове могут быть не очень эффективными. Нельзя отрицать, что многие дерматологические проблемы можно значительно уменьшить с помощью изменения рациона питания и образа жизни. Чтобы иметь здоровую кожу, необходимо отказаться от вредных привычек, особенно от курения и употребления алкоголя.

Вместе с этим необходимо: