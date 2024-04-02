Невролог объяснила связь магния с тревожностью

Нехватка в организме магния и витамина В6 может усиливать тревожность, рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Надежда Головчанская. По ее словам, это работает и в обратную сторону: стресс порождает дефицит этих полезных веществ.

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Специалист объяснила, что магний является одним из минералов, без которого невозможны около 300 разных биохимических процессов организма. Она уточнила, что дефицит этого вещества, который наблюдается у 90% людей в мире, выливается в неврологические и физические расстройства.

Тревожность тоже может снижать магний, формируя порочный круг: вы тревожитесь — магний уменьшается, меньше магния — выше тревога, — отметила Головчанская.

Невролог также подчеркнула, что усвоение магния может снижаться из-за обилия в рационе белковой, жирной пищи, алкоголя, кофеина или приема кальция. На дефицит этого минерала указывают спазмы, боли в спине, нарушение сна и засыпания, усталость, тревожность и падение работоспособности.