Россиянам подсказали безопасные для здоровья методы похудения к лету

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко заявила, что похудеть к лету без вреда для здоровья можно, если сбросить надо не более трех килограммов. Безопасные методы коррекции веса она перечислила «Известиям».

Ужевко обратила внимание россиян на то, что оптимальным темпом снижения массы тела за месяц считается до 3,5 килограмма для мужчин и до 3 килограммов для женщин. Более быстрые темпы похудения, подчеркнула врач, будут сопровождаться сжиганием не жировой, а мышечной ткани и ухудшением самочувствия, поскольку этот процесс организм воспринимает как сильный стресс.

Чтобы не допустить осложнений, гастроэнтеролог рекомендовала подходить к похудению комплексно. По ее словам, перед началом диеты стоит сдать анализы, чтобы определить причину лишнего веса и выявить возможные дефициты и нарушения в работе внутренних органов.

Затем человеку надо оценить состав и количество продуктов, которые составляют основу его рациона, продолжила Ужевко. Она рекомендовала обратиться к диетологу для оценки калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов в ежедневном питании, а также для расчета оптимальной суточной нормы калорий.

«Чтобы вес снижался, от рассчитанной для вас суточной нормы потребления калорий нужно вычесть примерно 200 калорий для создания дефицита. Если снизить калорийность рациона и одновременно повысить расход энергии, то ожидаемый результат будет», — отметила врач.

Еще одним шагом к похудению гастроэнтеролог назвала увеличение ежедневной физической активности. По ее словам, если человек ведет малоподвижный образ жизни, даже пешие прогулки, езда на велосипеде и другие виды умеренных нагрузок дадут отличные результаты.

При этом Ужевко подчеркнула, что резко снижать калорийность рациона не стоит.

«Если вы употребляли три тысячи килокалорий в день и резко снизите их до 1,2 тысячи, вес будет снижаться, но это может сопровождаться слабостью и недомоганием, сил и энергии будет все меньше», — объяснила она.

Кроме того, как отметила гастроэнтеролог, резкое похудение чревато тем, что потерянные килограммы быстро вернутся, как только человек начнет питаться привычным образом.