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Россиянам подсказали безопасные для здоровья методы похудения к лету

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко заявила, что похудеть к лету без вреда для здоровья можно, если сбросить надо не более трех килограммов. Безопасные методы коррекции веса она перечислила «Известиям».

Россиянам подсказали безопасные для здоровья методы похудения к лету
© Lenta.ru

Ужевко обратила внимание россиян на то, что оптимальным темпом снижения массы тела за месяц считается до 3,5 килограмма для мужчин и до 3 килограммов для женщин. Более быстрые темпы похудения, подчеркнула врач, будут сопровождаться сжиганием не жировой, а мышечной ткани и ухудшением самочувствия, поскольку этот процесс организм воспринимает как сильный стресс.

Чтобы не допустить осложнений, гастроэнтеролог рекомендовала подходить к похудению комплексно. По ее словам, перед началом диеты стоит сдать анализы, чтобы определить причину лишнего веса и выявить возможные дефициты и нарушения в работе внутренних органов.

Затем человеку надо оценить состав и количество продуктов, которые составляют основу его рациона, продолжила Ужевко. Она рекомендовала обратиться к диетологу для оценки калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов в ежедневном питании, а также для расчета оптимальной суточной нормы калорий.

«Чтобы вес снижался, от рассчитанной для вас суточной нормы потребления калорий нужно вычесть примерно 200 калорий для создания дефицита. Если снизить калорийность рациона и одновременно повысить расход энергии, то ожидаемый результат будет», — отметила врач.

Еще одним шагом к похудению гастроэнтеролог назвала увеличение ежедневной физической активности. По ее словам, если человек ведет малоподвижный образ жизни, даже пешие прогулки, езда на велосипеде и другие виды умеренных нагрузок дадут отличные результаты.

При этом Ужевко подчеркнула, что резко снижать калорийность рациона не стоит.

«Если вы употребляли три тысячи килокалорий в день и резко снизите их до 1,2 тысячи, вес будет снижаться, но это может сопровождаться слабостью и недомоганием, сил и энергии будет все меньше», — объяснила она.

Кроме того, как отметила гастроэнтеролог, резкое похудение чревато тем, что потерянные килограммы быстро вернутся, как только человек начнет питаться привычным образом.

ЗОЖ