Физический контакт полезен для людей при хроническом стрессе

Американский психиатр и семейный врач Лоусон Вулсин рассказал изданию Daily Mail, что физический контакт, игра с домашними животными, прием пищи в компании, йога и медитации помогают снизить уровень опасного хронического стресса.

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Врач рассказал, что высокий уровень стресса выступает одной из причин развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Также стресс оказывает разрушительное воздействие на психическое здоровье.

Чтобы уберечься от стресса, Вулсин рекомендует приобрести здоровые привычки, которые способствуют повышению в организме уровня гормона окситоцина. Он обостряет внимание человека к социальным сигналам, подавляет нервное и мышечное напряжение, а также оказывает успокаивающее действие и помогает людям налаживать контакт с другими.

По словам врача, выработку окситоцина усиливает физический контакт с другими людьми или домашними животными. Также этот гормон синтезируется, когда человек проводит время в компании, например, ужинает с друзьями или семьей. Другим способом стимуляции выработки этого гормона является выполнение физических упражнений. Они могут быть как высокоинтенсивными, так и низкоинтенсивными.

Также расслаблению могут способствовать медитации. Тем не менее у некоторых людей такие практики способны вызвать всплеск тревожности, поэтому психиатр советует рассмотреть более подвижные успокаивающие занятия, такие как йога.