Способы защиты от клещей

Как только земля просыхает от сошедшего снега, просыпаются клещи. Однако из-за раннего потепления это произошло прежде срока, в результате чего в апреле следует ожидать наибольшей агрессии от членистоногих. Как защититься от клещей, рассказал ведущий эксперт Михаил Лебедев.

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— Нападение происходит снизу, они переползают на людей из высокой травы или с низких кустов, а потом ползут вверх в поисках местечка на теле с тонкой кожей и усиленным кровообращением, куда удобнее присосаться, — рассказал эксперт.

Лебедев добавил, что чаще всего этот вид членистоногих любит присасываться к таким местам, как подмышечная область, пах и шея, ближе к голове. Снизить риск заражения клещевой инфекцией помогут максимально закрытая, при этом светлая и однотонная одежда, обработка вещей акарицидными средствами, а также соблюдение правил предосторожности.

Главное, указывает эксперт, придя из леса или парка, следует раздеться догола и осмотреть себя, своих спутников и домашних питомцев, поскольку клещи могут переползти и с шерсти собаки. При этом четвероногие тоже подвержены большой опасности — укус клеща может привести к развитию пироплазмоза и другим заболеваниям, которые смертельны для питомцев в большинстве случаев, передает aif.

Сезон активности клещей начнется в столице в ближайшие две недели, однако соблюдать меры предосторожности для защиты от паразитов нужно уже сейчас. В свою очередь ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что капли на холку и таблетки являются наиболее эффективными способами защиты собак от клещей.