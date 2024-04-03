Врач назвала время, после которого нельзя пить воду

Воду или любую другую жидкость нужно переставать пить после 19:30, чтобы избежать утренней отечности. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Васильева.

© Unsplash

Эксперт также посоветовала хранить в морозилке две столовые ложки для ледяного массажа лица. Они дают дренирующий эффект (устранение лишней жидкости из организма. – Прим. ред.) и легкий сосудистый спазм, благодаря чему отечность быстро уходит.

Васильева отметила, что для борьбы с отеками хорошо помогает противоотечная мазь от геморроя. Ее можно наносить на все лицо, кроме области вокруг глаз.

"Эти два необычных способа лучше практиковать периодически, а не каждый день", – прокомментировала врач.

Косметолог подчеркнула, что самомассаж лица или гаджеты с микротоками также отлично разгоняют лимфу и помогают в короткие сроки нейтрализовать отек.