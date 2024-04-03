Названа диета для укрепления психики

Питание с минимальным количеством углеводов улучшает психическое состояние людей с шизофренией и биполярным расстройством. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского медицинского университета.

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Участникам эксперимента с различными заболеваниями предложили придерживаться диеты, в соответствии с которой 10% суточных калорий приходится на углеводы, 30% – на белки и 60% – на жиры. Исследователи отслеживали правильность соблюдения диеты, регулярно измеряя уровни кетонов (кислот, вырабатываемых при расщеплении жиров вместо глюкозы для получения энергии) в крови участников. Также испытуемые проходили различные психиатрические обследования.

По результатам соблюдения диеты выяснилось, что у испытуемых нормализовался целый ряд показателей состояния здоровья: кровяное давление, вес, уровни триглицеридов и сахара в крови, а также показатели резистентности к инсулину. Кроме того, у них значительно ослабли симптомы шизофрении и биполярного расстройства. Они также сообщили, что лучше спят и больше довольны жизнью, пишет Psychiatry Research.

Ранее ученые из Гарварда выяснили, что у людей, которые придерживаются экологичной диеты, состоящей из натуральных продуктов, смертность в течение 30 лет была на 25% ниже, чем у тех, кто питался обычным способом.