Врач рассказала о влиянии недосыпа на иммунитет

Врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик рассказала о влиянии продолжительности сна на иммунитет.

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Соблюдение режима сна и отдыха — главное правило профилактики вирусов в течение года, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, организм с хронической усталостью и недосыпом склонен к любым заболеваниям.

По словам врача, на иммунитет также влияют дефицит витаминов и микроэлементов, правильное и сбалансированное питание, отсутствие переохлаждения, активность в течение дня.