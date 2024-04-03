Плохо подобранная обувь приведет к серьезным проблемам со здоровьем

Патологиями кожи и ногтей на ногах занимается подолог. Такой специалист, в отличие от мастера эстетического педикюра, имеет знания в ортопедии и дерматологии.

© Unsplash

- Организм всегда подает сигнал, если что-то идет не так. Например, мозоль на пальце может говорить о неправильно подобранной обуви или деформации стопы. И даже если какая-то проблема находится вне компетенции подолога, он порекомендует, к какому специалисту следует обратиться, - отметила Павлова.

Она рассказала о самых распространенных проблемах.

Так, вросший ноготь травмирует мягкие ткани и образуется рана, затем развивается воспаление. Как правило, это является результатом неправильного подстригания, избыточной потливости стоп, неправильно подобранной обуви, а также анатомической особенности строения стопы и пальцев.

Огрубевшие участки на коже образуются из-за сильного давления веса тела, а также неправильного ухода. По мнению специалиста, нужно не тереть наросты, а хорошо увлажнять стопы кремом.

Одна из частых проблем - грибковая инфекция. Обычно о ней сигнализирует изменение цвета ногтевых пластин. Схему лечения назначит дерматолог. А задача подолога - обработка пораженных участков и контроль.

Маргарита Павлова также дала советы по подбору носков и колготок. Покупать их стоит на несколько размеров больше, поскольку при стирке они точно сядут. Главное, чтобы одежда не стягивала стопы.

Важно правильно подобрать обувь. Размер проще определить по стельке - она должна быть длиннее стопы на 0,5-1 см. Обратить внимание стоит и на хорошую фиксацию ноги, то есть когда шнурки, молнии, липучки и застежки не дают ноге болтаться внутри обуви во время ходьбы, сообщает tsn24.ru.