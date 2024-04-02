Польза генуборки для фигуры: сколько калорий сжигаются во время домашних дел

Тщательная генеральная уборка в доме поможет не только навести чистоту, но и сбросить вес. Специалист Американского колледжа спортивной медицины рассказал, сколько человек сжигает калорий во время обычных домашних дел.

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Точное количество энергии, которое вы сжигаете во время уборки, будет зависеть от таких факторов, как возраст, пол и состав тела. Но в среднем взрослый человек весом 77 килограммов за 15 минут может в среднем сжечь:

Для сравнения: при беге трусцой человек сжигает 142 ккал за 15 минут.