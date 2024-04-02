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Врач рассказала, для кого может быть вреден чай

Некоторые виды чая имеют различные полезные свойства, однако не всем можно употреблять данный напиток. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Валерию Антюфееву.

По ее словам, в некоторых видах чая присутствуют танины (дубильные вещества природного происхождения), способные при различной концентрации (в зависимости от способа приготовления и вида чая) создавать соединения с железом, которые не усваиваются в пищеварительном тракте. В связи с этим врач рекомендовала при наличии латентного дефицита железа или железодефицитной анемией соблюдать диету и отслеживать количество выпитого чая, норма которого в подобной ситуации будет составлять три или менее чашек в день.

Кроме того, специалист уточнила, что в чае содержится кофеин, который при употреблении в больших количествах может вызывать сильную тревогу, стресс и беспокойство. Поэтому людям с тревожно-депрессивным расстройством стоит снизить дозу кофеина в чае до 200 миллиграмм в день.

Также следить за количеством выпитых чашек чая в день гастроэнтеролог посоветовала людям с функциональной диспепсией, поскольку превышение нормы спровоцирует тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Это связано также с танинами, которые могут раздражать желудок.

"Можно добавить в чай несколько капель молока или съесть немного еды, чтобы предотвратить такую реакцию", – посоветовала Антюфеева.

Особо аккуратными в вопросе потребления чая стоит быть беременным, ведь кофеин в больших количествах, по ее словам, может вызвать осложнения. В связи с этим она порекомендовала выпивать суточную норму чая, составляющую 200 миллиграммов. При этом лучшим решением, по ее мнению, будет индивидуальная консультация женщины с лечащим врачом.

"Некоторые женщины стараются пить только травяные чаи, где нет кофеина. Однако важно понимать, что не все из них безопасны для беременной женщины. Например, те, что содержат солодку", – уточнила гастроэнтеролог.
ЗОЖ
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