Гастроэнтеролог рассказала, кому не рекомендуется пить много чая

Большое количество крепкого чая может быть опасно для людей с железодефицитной анемией, а также для вегетарианцев. Из-за содержания танинов чай снижает усвояемость железа в организме, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Валерию Антюфееву.

По словам эксперта, концентрация танинов в напитке зависит от вида чая и способа его приготовления. Тем не менее, если проблемы с усвоением железа есть, врач советует в день выпивать не более трех чашек чая.

Но даже если с железом все в порядке, то, по словам Антюфеевой, употребление чая все равно имеет смысл контролировать, ведь в этом напитке содержится кофеин, в больших концентрациях он способен повышать уровень тревожности. А при функциональной диспепсии имеет смысл отказаться и от чая натощак в любых дозах, ведь он может вызвать тошноту и боли в желудке.

Если чаю все же хочется, врач советует пить его после еды и разбавлять молоком. Также, гастроэнтеролог подчеркнула, что если есть сомнения, стоит ли пить чай и в каких количествах, то имеет смысл проконсультироваться с лечащим врачом. В первую очередь эта рекомендация касается беременных женщин, ведь даже безобидные на первый взгляд травяные чаи для них могут быть опасны.

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