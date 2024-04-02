Врач раскрыл неожиданный признак старения

Провисшие мочки являются одним из признаков старения, предупредил врач-хирург Александр Умнов. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнул, что кожа в этой области, как и на лице, может терять упругость и эластичность. Чтобы избежать этого, необходимо смазывать мочки и уши питательным кремом, массировать их и защищать от воздействия солнечных лучей.

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Чтобы сохранить молодость кожи мочек и ушей в целом, необходимо смазывать их питательным кремом, аккуратно массируя, работать на опережение старения кожи, оберегать эти зоны от солнца, — пояснил хирург.

Следует избегать ношения тяжелых клипсов, массивные серьги приводят к тому, что мочки становятся обвисшими, и это станет особенно заметно с возрастом, посоветовал врач. Также, по его словам, стоит отказаться от так называемых уколов красоты и филлеров, поскольку эффект от этой процедуры кратковременный и не все специалисты умеют правильно делать инъекции. При этом к хирургическим вмешательствам рекомендуется прибегать только в крайних случаях, например, если мочка порвалась.