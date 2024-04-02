Врачи рассказали о пользе свежевыжатых соков для сосудов

Врачи рассказали, какие напитки считаются самыми полезными для сосудов. Так, избавиться орт сгустков крови помогут свежевыжатые соки и смузи, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Правда, отметила эксперт, при приготовлении этих напитков надо учитывать некоторые нюансы. Например, в свежевыжатый морковный сок полезно добавлять сливки или немного оливкового масла.

«Содержащийся в овоще каротин усваивается в присутствии жиров лучшим образом»,- уточнила эксперт.

Также она указала на то, что смузи полезнее сока, поскольку в первом сохраняются овощная и фруктовая клетчатка.

Полезными для сосудов специалист признала напитки из томата, огурца и сладкого перца. Но употреблять их можно не более 400 гр в сутки.