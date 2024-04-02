Стоматолог объяснил, как сохранить целыми зубы до глубокой старости

По словам врача-стоматолога Валерия Латышева Life.ru, с годами многие ортопедические конструкции могут иметь массу проблем. Например, съемные протезы, изготовленные из пластмассы, могут вызывать аллергические реакции из-за пористой структуры материала. Кроме того, пластиковые зубы со временем изнашиваются, что может привести к проблемам с прикусом и височно-нижнечелюстным суставом. Даже пломбы имеют свой срок службы и могут стать причиной вторичного кариеса.

Однако, не все пациенты за 50 умеют правильно ухаживать за зубами. С возрастом меняются свойства слюны, что требует внимательного подхода к гигиене полости рта. Врач рекомендует решать проблемы зубов на ранних стадиях, чтобы избежать более серьезных последствий и экономических затрат.

Так, важно очищать зубные протезы специальной щеткой, ёршиками и дезинфицирующими средствами. Важно иметь отдельную щетку для протезов и не использовать ее для чистки собственных зубов. После снятия протезы следует хранить во влажной среде, чтобы предотвратить обезвоживание.

Мостовые протезы также подвержены риску кариеса, поэтому их необходимо тщательно очищать и использовать ирригаторы и ополаскиватели с травами для ухода за деснами.

В пожилом возрасте следует использовать мягкую щетку и фторсодержащую пасту для чистки зубов.

Также обновлять щетку нужно каждые три месяца и чаще, если замечаете износ щетины.