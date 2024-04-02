Доктор Мясников рассказал о связи эрекции с осанкой

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что проблемы с сексуальными возможностями мужчин могут быть связаны со здоровьем спины.

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Во время эфира передачи "О самом главном" знаменитый медик рассказал, с чем могут быть связаны проблемы с эрекцией. По словам Мясникова, существует прямая связь между осанкой и мужской силой. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты".

– Есть два центра эрекции – они находятся в позвоночнике. Нервы, которые иннервируют, – это первый и большой перекрест в месте, где грудные позвонки переходят в поясничные, – это грудной центр эрекции. И второй – тазовый, – отметил врач.

Он посоветовал в первую очередь проверить спину, если мужчина столкнулся с дисфункцией. В таком случае есть вероятность, что произошло защемление большого нервного пучка.