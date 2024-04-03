Как правильно делать французский жим для укрепления мышц рук?

Для развития и укрепления мышц рук, особенно трицепсов, тренеры рекомендуют выполнять упражнение под названием французский жим штанги. Как выполнять его правильно, выяснила Общественная Служба Новостей.

© Mir24.TV

Основная цель упражнения – укрепление и развитие трицепсов, а также улучшение гибкости в локтевом суставе и повышение общей силы рук. Правильная техника выполнения французского жима включает в себя несколько этапов. Для достижения максимальной эффективности их необходимо выполнять последовательно.

Для начала необходимо расположиться на горизонтальной скамье, так, чтобы штанга находилась на уровне груди. Спина должна быть прямой, лопатки плотно прижаты к поверхности. Штангу нужно ухватить, разведя руки на ширину плеч, и медленно опустить к верхней части головы, сгибая локти. При этом важно проследить, чтобы локти приближались друг к другу и не отклонялись в стороны.

После этого штангу необходимо поднять в исходное положение, распрямляя руки и сжимая трицепсы. Опускание и поднятие штанги делается делается заданное количество раз, в соответствии с тренировочным планом.

Ранее тренер Мария Волынкина рассказала, как найти мотивацию для занятий спортом. По словам специалиста, позитивный настрой, поощрения себя и четко поставленная цель поддержат стремление продолжать тренировки.