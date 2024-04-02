Эндокринолог развеяла популярные мифы о правильном питании

По словам эндокринолога Татьяны Филипповой, мнение о том, что свежевыжатые соки полезны при похудении, не более, чем миф. Врач отметила, что в таких соках не остается клетчатки, зато много сахара.

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Поэтому вместо борьбы с лишними килограммами свежевыжатых сок повышает уровень сахара в крови.

«При длительном употреблении негативно сказывается на состоянии», - рассказала Филиппова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Кроме того, напиток вреден при проблемах ЖКТ, поскольку в нем высокая концентрация кислот, отметила врач.

Также эксперт указала на то, что смузи не являются полезной альтернативой сокам, так как в них тоже отсутствует полезная для кишечника клетчатка.

Ранее врачи рассказали, какие напитки считаются самыми полезными для сосудов, а по словам эндокринолога Екатерины Янг, мнение о том, что для поддержания здоровья лимфатической системы необходимо проводить ее чистку, ошибочно.