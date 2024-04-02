Пять причин включить в свой рацион животные жиры

Животные жиры — часто недопонимаемый и недооцененный аспект нашего рациона. О пользе животных жиров рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог Катерина Кузина.

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Основные источники животных жиров, которые мы употребляем в пищу, это:

красное мясо;

свинина;

сливочное масло;

яйца.

Уже более 70 лет они являются самыми демонизированными продуктами на земле. Эти продукты не раз были очернены научными исследованиями и пищевой промышленностью, которой выгодны изделия с высокой степенью переработки. Но правда заключается в том, что животные жиры необходимы для здорового сбалансированного питания, которое также является экологически устойчивым.

Зачем организму животные жиры

Если обратиться к научным данным об эволюции рациона питания человека, к долгосрочным глобальным последствиям для здоровья от снижения содержания животных жиров в нашем рационе и к современным исследованиям, изучающим риски и пользу животных жиров, все становится ясно. Животные жиры не только полезны для организма, но сокращение и замена их растительными вариантами, вероятно, является причиной резкого всплеска хронических воспалительных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет. На самом деле животный жир является самым здоровым и полезным питательным веществом в рационе человека.

Источник питательных веществ

Животные жиры обеспечивают нас необходимыми питательными веществами, такими как жирорастворимые витамины (A, D, E и K), которые играют важнейшую роль в различных функциях организма. Интересный факт: когда ваша кожа подвергается воздействию солнечного света, из холестерина вырабатывается витамин D. А самый лучший холестерин также получают из животных жиров.

Это вкусно

Животные жиры придают пище насыщенный и приятный вкус. Они также способствуют ощущению сытости, снижая склонность к перееданию и помогая контролировать вес.

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Поддерживают здоровье клеток

Для нормального функционирования клеточных мембран нашего организма необходимы полезные жиры. Животные жиры, являясь источником насыщенных и мононенасыщенных жиров, помогают поддерживать целостность клеток и способствуют усвоению питательных веществ.

Гормоны в порядке

Жиры являются строительным материалом для гормонов. Употребление животных жиров помогает поддерживать гормональный баланс, благотворно влияя на различные процессы в организме, включая метаболизм и регуляцию настроения.

Мозгу без жиров никак

Мозг примерно на 60 процентов состоит из жиров. Животные жиры содержат омега-3 жирные кислоты, которые имеют решающее значение для развития мозга, интеллекта и психического благополучия.