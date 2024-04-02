Названы опасные для аллергиков цветы

Некоторые цветы, такие как ромашки, хризантемы, герберы и лилии, могут быть опасны для аллергиков, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Специалист отметил, что склонным к аллергическим реакциям людям лучше дарить розы, так как их тяжелая пыльца не поднимается в воздух, пишет «Радио 1».

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Как уточнил специалист, при наличии реакции на пыльцу березы следует исключить из рациона томаты. Этот продукт содержит такой же тип аллергена. При желании можно употреблять вяленые или томленые в духовке помидоры: во время термической обработки они теряют свои опасные свойства.

Кутушов добавил, что в период цветения рекомендуется промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза после каждого возвращения домой. Это поможет снизить контакт с аллергенами. Также не стоит проветривать помещение в период активного цветения и выходить на прогулки в леса и парки. Для очищения воздуха можно использовать ионизаторы и увлажнители.

Врач-аллерголог Елена Гучапшева ранее призвала аллергиков пройти профилактическое исследование перед началом климатической весны. Медик отметила, что на приеме у врача гражданин узнает, нужно ли ему принимать антигистаминные препараты.