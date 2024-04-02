Врач перечислила методы безопасного похудения

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко рассказала, как похудеть к лету и при этом сохранить здоровье.

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Ужевко пояснила, что здоровый темп снижения веса для женщин – от одного до трех с половиной килограммов в месяц, для мужчин – от 0,8 до трех килограммов. В случае, если цель состоит в том, чтобы избавиться от небольшого количества лишнего веса – двух–трех килограммов, – врач посоветовала постепенно снижать калорийность рациона и повышать физическую нагрузку, в этом случае будет достаточно пары месяцев. Если цель более серьезная, то подготовку следует начать заранее.

Перед тем, как начать активное снижение веса, врач порекомендовала проконсультироваться со специалистами – пройти обследование с целью выяснить причину набора веса. Также медик может помочь в определении индивидуального баланса жиров, белков и углеводов, который необходимо соблюдать для похудения.

Помимо этого, Ужевко предупредила, что значительное уменьшение веса за короткий срок вызывает в организме стресс, и посоветовала избегать резкого снижения калорийности рациона и воздержаться от резкого введения в жизнь интенсивных нагрузок. Снижать количество потребляемой пищи и увеличивать двигательную активность она порекомендовала постепенно, советы эксперта передают "Известия".