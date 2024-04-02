Почему важно носить солнцезащитные очки весной

Ультрафиолетовое излучение особенно вредно для глаз весной. Оно может привести к ожогу роговицы, слезотечению, повреждению сетчатки и даже раку кожи век. Как защитить себя от таких последствий, рассказала офтальмолог, заведующая отделением очковой и контактной коррекции зрения НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова Минздрава РФ Наталья Мохова.

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«В солнечные дни, особенно весной, когда много бликов от мокрого асфальта и нет защиты от теней деревьев, воздействие УФ-излучения особенно вредно», – отметила врач.

По словам Моховой, чтобы защитить зрение, рекомендуется носить солнцезащитные очки. В первую очередь, очки лучше надевать детям и использовать их вместе с головными уборами, потому что дети больше времени проводят на улице. Также такая мера защиты необходима пациентам, перенесшим операцию по замене хрусталиков.

Врач подчеркнула, что солнцезащитные очки должны плотно прилегать к лицу, иметь степень защиты 400нм. Однако степень затемнения зависит от назначения, передают РИА Новости.

Напомним, внезапная частичная или полная потеря зрения, «шторки», а также плавающие кляксы – все эти симптомы, как правило, указывают на развитие серьезных заболеваний, которые нельзя игнорировать. Почему нельзя тянуть с визитом к доктору, рассказала врач-офтальмолог Светлана Миргородская.