Врач предупредила об опасности пропуска завтрака

Пропуск завтрака при интервальном голодании может привести к застою желчи в желчном пузыре, предупредила нефролог и диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Регина Ахуньянова. О неочевидной опасности отказа от этого приема пищи она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Сославшись на свой многолетний опыт работы, Ахуньянова заявила, что регулярно наблюдает на УЗИ застойные явления в желчном пузыре у людей, которые ничего не едят до обеда. Подобное явление она назвала главным побочным эффектом интервального голодания.

Если человек ест дважды в день, у него между приемами пищи образуются большие промежутки. И все это время желчный пузырь либо не работает, либо желчь оттекает по чуть-чуть, но полноценного адекватного сокращения, которое должно происходить каждые 3-4 часа, нет. Из-за этого в желчном пузыре возникает застой желчи и образуются камни Регина Ахуньянова нефролог и диетолог

Таким образом, перерыв между едой в четыре часа считается оптимальным, отметила нефролог. Врач добавила, что пауза между приемами пищи не должна превышать шести часов.

По словам Ахуньяновой, завтрак необходим для того, чтобы желчный пузырь адекватно сократился после сна. Для этого в меню должны быть яйца, жирные виды рыбы или печень трески, оливковое масло. Также Ахуньянова рекомендовала делать бутерброды на основе цельнозернового или гречишного хлеба.

«Добавление клетчатки на завтрак в виде овощей и зелени также дает возможность желчному пузырю сократиться и выбросить желчь, снизить холестерин, а следовательно, эффективно бороться с лишним весом», — отметила нефролог.

Ранее специалисты Американской кардиологической ассоциации заявили, что интервальное голодание по системе 16:8 связано с повышенным риском ухудшения состояния здоровья вследствие развития болезней сердца и сосудов. Для исследования врачи кардиологической ассоциации провели анализ медицинских данных 20 тысяч американцев.