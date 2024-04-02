У сладостей — плохая репутация, когда речь заходит о здоровье, но некоторые виды шоколада могут быть полезны для кожи, считают эксперты. Все дело в антиоксидантном эффекте. Но прежде всего важно понимать, что шоколад шоколаду рознь. Полезен тот, в котором высокая концентрация какао и минимум сахара и молока.

«Различные антиоксиданты в сочетании с растительными химическими веществами, называемыми флаванолами, способствуют тому, что кожа получает больше увлажнения, а также оказывают на нее омолаживающее действие», — объяснил доктор Данило дель Кампо в беседе с USA TODAY. «Некоторые исследования доказали наличие анти-акне-свойств, но все это не относится к молочному шоколаду», — добавил специалист.

Значит ли все это, что кусочек темного шоколада должен стать обязательной частью вашей бьюти-рутины? Скорее, нет, но если вам нестерпимо хочется сладкого, выбор темного шоколада будет наиболее благоприятным для кожи.

Что касается прыщей — здесь все индивидуально.

«У некоторых людей действительно появляются прыщи от определенных продуктов, таких как молочные продукты или шоколад», — считает дерматолог Энтони Росси.

Но сперва стоит попробовать традиционные методы лечения акне, а уже затем грешить на рацион, рекомендует эксперт.