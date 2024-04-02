Спорт снижает риск развития рака толстой кишки

Те, кто регулярно занимается физической активностью, снижают риск развития такой онкологии.

Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Алена Крестьянская подчеркнула: чтобы снизить риск развития рака толстой кишки, необходимо в день совершать минимум 10 000 шагов или уделять 30 минут умеренной физической активности. Важно внедрить спорт в свою жизнь на постоянную основу.

Кроме этого, врач посоветовала придерживаться принципов здорового питания и нормализировать массу тела. Ограничение употребления красного мяса, колбас, консервированных и копченых продуктов, снижает риск развития опухолей кишечника и предстательной железы. Стоит помнить, любая жировая ткань всегда участвует в обмене гормонов. Ее профицит может привести к изменению гормонального фона, и, как следствие, повышению риска гормонозависимых опухолей.