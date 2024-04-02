Какие продукты помогут при вздутии живота

Эксперты отметили, что стресс и малоподвижный образ жизни - одни из причин вздутия. Однако основная проблема - слишком много углеводов.

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Уменьшить метеоризм или избавиться от вздутия живота можно с помощью продуктов. В рацион важно включить мясо - постное красное и птицы.

Также стоит налегать на рыбу, богатую жирными кислотами, выдержанные сыры и фенхель.

Кроме того, эксперты советуют обогатить рацион дыней, грушами и яблоками.

Обязательно хотя бы на время нужно исключить газировку, любые соусы, быстрые углеводы, а также фруктовые соки.