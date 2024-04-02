Врач-терапевт Ольга Чистик рассказала о правилах, которые помогут улучшить защитные функции организма. Одним из них оказалось избегание недосыпа.

В беседе с журналистами медик отметила, что обычно с приходом теплого времени года вирусы и бактерии становятся менее активными, а благодаря солнцу уменьшается нехватка витамина D в организме, что укрепляет иммунитет. Однако вне зависимости от сезона следует соблюдать ряд правил для профилактики проблем со здоровьем. Например, следить за уровнем железа и витамина D, чтобы вовремя восполнить дефицит в организме. Об этом пишет издание "Известия".

– За иммунитет также отвечает щитовидная железа. Женщинам примерно с 30 лет желательно регулярно проверять щитовидную железу, потому что при нарушении ее работы снижается уровень иммунитета, – объяснила эксперт.

По словам Чистик, хронический недосып может негативно сказаться на иммунитете, поэтому важно хорошо высыпаться и находить время на отдых, чтобы не навредить здоровью.

Помимо коррекции дефицита витаминов и микроэлементов, важно правильно и сбалансированно питаться и избегать переохлаждений. Укрепить иммунитет также поможет активность в течение дня.