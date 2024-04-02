Что такое ягодичная амнезия и в чем ее опасность

Фитнес-тренер Донован Грин рассказал о состоянии под названием ягодичная амнезия и его опасности. Слова специалиста приводит Huff Post.

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По словам Грина, это состояние появляется из-за долгого нахождения в сидячем положении и характеризуется нарушением функционирования средней ягодичной мышцы.

«Это может привести к болям в бедрах, пояснице и проблемам с лодыжками. Ягодицы не будут работать должным образом даже при выполнении упражнений, нацеленных на них», — отметил Грин.

Тренер Джефф Белл рассказал о способах профилактики ягодичной амнезии.

«Нужно поддерживать себя активным и здоровым. Если вы сидите в течение длительного времени, делайте перерывы, чтобы встать, потянуться и походить», — отметил специалист.

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