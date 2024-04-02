Из-за чего могут разрушиться кости челюсти

Костная ткань разрушается не только из-за каких-либо травм или в результате несчастных случаев. Такой же эффект имеет воспаление, а также резорбция, когда кость как будто рассасывается под мостом. О том, почему разрушаются кости челюсти, «Секрету» рассказал врач-стоматолог Владимир Лосев.

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Воспалительные процессы

Разрушение костей челюсти может стать осложнением пульпита или пародонтита — воспалений, которые возникают в результате кариозных разрушений, рассказал Лосев.

Предотвратить их довольно легко — важно не доводить заболевания зубов до крайней стадии и своевременно лечить кариес. И конечно, нужна адекватная профессиональная и личная гигиена полости рта, добавил эксперт.

«Санация полости рта включает в себя в первую очередь профессиональную гигиену рта, поскольку гигиенисты не только чистят наши зубы, но и вовремя и своевременно сообщают врачам-терапевтам и пародонтологам о каких-то возможных осложнениях или заболеваниях на их ранней стадии», — отметил стоматолог.

Нагрузка на зубы

Очень часто проблема может возникать из-за неадекватной — слишком высокой или, наоборот, недостаточной — нагрузки на зубы или импланты.

«Например, есть полуразрушенный зуб, и из-за нехватки нагрузки вокруг него начинает рассасываться кость. Сам зуб, в свою очередь, начинает выдвигаться или наклоняться», — пояснил Лосев.

В пример перегрузки он привёл неадекватное восстановление зуба пломбой или коронкой. Перегрузка также приводит к резорбции или разрушению кости.

Часто проблема возникает, когда мостовидные протезы «вешаются» сразу на несколько зубов или имплантов, заменяя сразу все отсутствующие зубы.

«Сейчас популярно восстановление челюстей "всё на четырёх" или "всё на шести" имплантах. С одной стороны, в таком подходе есть несомненный позитивный момент — отказ от съёмных протезов. Но, с другой стороны, не нужно забывать, что когда все 14 или 12 зубов "висят" на 4 или 6 имплантах, это может вызвать проблему», — подчеркнул стоматолог.

Ещё одна опасность такого подхода — часто врачи ради экономии ставят импланты неподходящего размера (например, короткие, или тонкие, или всё вместе). Зачастую при этом ещё и удаляют несколько здоровых зубов.